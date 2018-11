Portier veruntreute 3 Jahre lang Eintrittsgelder

Selbsthilfe für zu viele Stunden geht nicht

„Sie können doch nicht zur Selbsthilfe greifen“, hielt der Staatsanwalt dem 54-Jährigen vor. Rechnete ihm aber mildernd an, dass der Angeklagte geständig und bisher unbescholten ist. Der Angeklagte stotterte fast 3000 Euro des veruntreuten Geldes bereits in Monatsraten ab, doch mehr als 10.000 Euro sind noch immer offen. „Ich zahle es so schnell wie möglich zurück“, versprach der Mann, der nun erneut eine Anstellung als Portier gefunden hat. Dabei hat er mit Geldflüssen jedoch nichts mehr zu tun.