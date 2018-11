Wir verlosen 40 Tickets für die „Toten Hosen“

Die Düsseldorfer Kultband „Tote Hosen“ eröffnet am 1. Dezember die Wintersaison in Schladming - das wird ein Spektakel der Extraklasse im WM-Stadion, gilt doch die Punk-Rock-Formation europaweit als eine der besten Live-Bands. Zudem haben Campino & Co. bisher mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft. Ein Hit-Feuerwerk ist somit garantiert.