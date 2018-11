Marodierende Hools liefern Polizei Straßenschlacht

16 verletzte Polizisten, demolierte Polizeiautos und -Motorräder, wilde Jagdszenen und mehrere Festnahmen - das sind die Folgen der außer Kontrolle geratenen Frustbewältigung der „Fans“ des argentinischen Drittligisten All Boys! Der Klub aus Buenos Aires hatte am Mittwochabend das Heimspiel gegen den verhassten Erzrivalen Club Atletico Atlanta mit 2:3 verloren, was die „Barras Bravas“ im und rund ums Stadion völlig außer Rand und Band geraten ließ…