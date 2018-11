Schlittenhunde in Niederösterreich verschwunden

Immer noch spurlos verschwunden sind „Nanook“ und „Jackson“ aus ihrer Behausung in Ernstbrunn. Die beiden sind für Schlittenrennen ausgebildete Huskys, die bei zahlreichen Rennen bereits viele Preise gewonnen hatten.„ Dadurch sind die beiden Tiere für die Besitzerin von ganz besonderem Wert - nicht nur als treue Begleiter durchs Leben, sondern auch als “sportliche Partner„. Entlaufen sind “Nanook„ und “Jackson" am 13. November. Die Suche mit vielen Freunden, Jägern und Hundeliebhabern verlief bisher ergebnislos. Auch Aufrufe über soziale Netzwerke haben bislang keine Hinweise gebracht. Normalerweise, so die Besitzerin, hatten die beiden nie den Drang, wegzulaufen. Wer die beiden gesichtet hat, kann sich unter Tel.: 0664/383 30 24 melden.