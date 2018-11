P. Diddy: Berührende Worte zum Tod von Kim Porter

Der Rapper Sean „Diddy“ Combs (49) hat sich erstmals zum Tod seiner Ex-Freundin Kim Porter geäußert. „Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun soll, Baby“, schrieb der Musiker am Sonntag auf Instagram. „Ich vermisse dich so sehr.“ Er habe in den vergangenen drei Tagen versucht, aus „diesem Albtraum“ aufzuwachen. Aber das sei ihm nicht gelungen.