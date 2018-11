„Mutter Beimer“ hofft auf Widerstand der Fans!

Die Entscheidung der Fernsehanstalt erfuhr die Schauspielerin vom Erfinder der Lindenstraße, Hans W. Geißendörfer, der sie per Telefon informierte und wollte die Schock-Nachricht erst gar nicht glauben. „Ich bin noch nicht so weit, dass ich es verinnerlicht habe. Ich bin ja noch dabei, habe Montag Drehtag. Die Lindenstraße ist ein Teil meines Lebens. 33 Jahre meines Lebens!“, so Marjan gegenüber „Bild“.