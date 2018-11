Uraufführung von Clemens Setz‘ „Erinnya“

Regie setzt auf Skurrilität

Regisseurin Claudia Bossard hat mit diesen Eigenwilligkeiten keine Probleme, ganz im Gegenteil, sie setzt gemeinsam mit Bühnenbildner Frank Holldack und Kostümbildnerin Elisabeth Weiß noch einen drauf. So ist die Vorstadt-Idylle, in der Matthias auf die Eltern seiner Freundin trifft und so manche Situation aus dem Ruder läuft, ein kitschiger Rosen-Supergau, zu dem auch die pudrigen Betonfrisuren der Darsteller passen. Das volltechnisierte Eigenheim erinnert dabei ein wenig an Jacques Tatis Film „Mon Oncle“.