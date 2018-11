Marach und Pavic bei den ATP Finals ausgeschieden

Oliver Marach und Mate Pavic sind bei den ATP Finals in London in der Gruppenphase ausgeschieden. Die Australian-Open-Sieger hatten am Freitagnachmittag ihr drittes Gruppenmatch gegen Lukasz Kubot/Marcelo Melo (POL/BRA-3) mit 6:7(4),4:6 verloren. Das weitere Gruppenspiel brachte nicht mehr die nötige Entwicklung, damit die Weltranglisten-Ersten noch ins Halbfinale einziehen konnten. Damit sind nach Dominic Thiem im Einzel und Alexander Peya im Doppel alle drei Österreicher in der Gruppenphase des Masters draußen.