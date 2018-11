„Die Preise für das Skifahren sind irre“

Niklas47 macht sich dagegen Sorgen um den Wintersport, über kurz oder lang würde dieser aussterben. „Zum einen aufgrund des Klimas, zum anderen aus besagten finanziellen Gründen“, so der Leser. Für normale Familien mit Durchschnittseinkommen und zwei Kindern sei Skifahren nicht mehr leistbar, schreibt Manfred1987, „Kinder lernen es nicht mehr, denn das ist die Zukunft“. Er schlägt vor, Kinder bis vierzehn gratis fahren zu lassen. "So finden sie vielleicht noch Liebe diesen schönen Sport im höheren Alter zu betreiben, so Manfred1987. Resolute Worte findet dagegen Leser insomnia: „Wer Skifahren will, soll es sich leisten, wer es sich nicht leisten kann, hat halt Pech gehabt!“.