Skifahren wird schon wieder teurer!

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis in Bayern zu haben

In Südtirol sind die Preise vergleichbar mit den heimischen - allerdings bekomme man in Österreich mehr Pistenkilometer geboten als im angrenzenden Italien, so der VKI. Ein Vergleich mit Skigebieten in Bayern falle aufgrund der geringeren Größe nicht leicht, mit mageren 40 Kilometern sind Garmisch-Classic und Balderschwang die umfangreichsten. In Letzterem kann man durchaus ein Schnäppchen machen: Pro Tag zahlt man hier für das Pistenvergnügen 33 Euro, die Sechs-Tageskarte ist um 166 Euro zu haben.