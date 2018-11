Hirscher vor Levi: „Nervös bin ich noch immer“

Diese Woche legte der 29-Jährige am Pass Thurn Schichten ein. Insgeheim hofft er sogar noch auf ein Training auf der Reiteralm. Denn während seine Teamkollegen in Schweden am Feinschliff arbeiteten, reist Hirscher erst am Freitag nach Finnland - der Jungpapa hält den Levi-Trip kurz.