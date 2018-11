Nassfeld: Ein neuer Slowtrail für Mountainbiker

Das Ergebnis ist ein Flowtrail, der vielen Freude bereiten wird. „Wir haben großen Wert auf den Flow gelegt und dass er für viele Radfahrer zugänglich ist“, so Flaschberger, der mit dem Trail auch die untere Sektion des Milleniumsexpress beleben will. 500.000 Euro wurden in das Projekt investiert. „Wir haben das Projekt abgewickelt und konnten über die Berg-See-Initiative eine 50 Prozent-Förderquote lukrieren“, freut sich Hermagors Bürgermeister Siegfried Ronnacher - selbst begeisterter Mountainbiker - über den neuen Singletrail. Die „BergKrone“ konnte den neuen Flowtrail, der offiziell im Frühjahr 2019 eröffnet wird, bereits ausführlich testen. Und nur soviel sei verraten: Der Trail macht richtig Lust auf mehr. Verständlich, dass in den Hinterköpfen der Nassfelder schon die nächsten Baustufen schlummern. „Unser Milleniumsexpress hat drei Sektionen“, lässt Flaschberger ein wenig in die Zukunftspläne blicken. Und die Richtung dürfte klar sein. Flaschberger: „Wir wollen ganz vorne mit dabei sein, was das Bikeangebot betrifft.“ Komplettiert wird das Angebot mit NTC-Sölle, die Interessierten sogar eigene Bike-Kurse anbieten wollen. Weil Trailfahren einfach Spaß macht.