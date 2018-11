Mit Armbrust auf Polizisten gezielt: WEGA stürmt

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen Mittag in der Davidgasse im 10. Bezirk. Bereits seit rund zwei Wochen schwelt eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Familien in der Davidgasse. Am Dienstagnachmittag beschädigte der 20-Jährige die Tür der Nachbarwohnung, weshalb er von der Polizei befragt werden sollte. Um 13.20 Uhr klopften die Beamten an.