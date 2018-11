Sex-Täter verbreiten in Linz und Wels Angst

Ein Serientäter in Linz, vermutlich auch einer in Wels - die Anzeigen von sexuellen Belästigungen steigen derzeit an. In Wels ließ ein knapp 40-Jähriger in der Wallerer Straße die Hose vor einer 60-jährigen Spaziergängerin runter, fünf Tage zuvor hatte vermutlich derselbe Perverse in der Laahener Straße eine 39-Jährige belästigt. Gestiegen ist heuer auch die Zahl der Vergewaltigungen.