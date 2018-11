Regierung: „Digitales Vermummungsverbot“ kommt

Dass der Name eines verbalen Gewalttäters in einem sozialen Netzwerk bekannt ist bzw. bekannt gemacht werden kann, bedeutet bislang ohnehin nicht, dass dieser - das hat der Prozess um Ex-Abgeordnete Sigrid Maurer belegt - juristisch belangt werden könnte. Internetexpertin Ingrid Brodnig: „Anonymität ist mit ein Grund, dass Menschen online oft ungebremst und so brutal agieren. Nur ist die Anonymität nicht der einzige Grund für Hass im Netz.“