Holzarbeiter (42) von Baum am Kopf getroffen

Ein 42-jähriger Holzarbeiter ist am Samstag bei Holzschlägerarbeiten in Kaunerberg (Bezirk Landeck) von einem Baum am Kopf getroffen und dabei erheblich verletzt worden. Der Rumäne wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „Martin 2“ in das Krankenhaus nach Zams geflogen.