Pistolero-Opa (68) duelliert sich mit Enkerl

„Mann mit Schusswaffe auf Straße“ - so lautete der Einsatzcode, der am Donnerstag kurz vor 20 Uhr zahlreiche Innsbrucker Polizeistreifen erreichte. Die genaue Situation vor Ort war zunächst unklar. Gefahr in Verzug - die Exekutive ging kein Risiko ein. Ein Großaufgebot von Polizisten mit schusssicheren Westen eilte in die Andechsstraße. Dort trafen die Einsatzkräfte auf einen 22-Jährigen, der mit einer vermeintlichen Pistole wild herumfuchtelte ...