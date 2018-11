Stefan Maierhofer in Aarau: In Schuss wie Junge

Schöne Gegend. Sehr grün. Und die Wohnung fünf Minuten vom Stadion weg. Stefan Maierhofer ist zurück. Oder: „The Major“ is back! Hier in Aarau, zwischen Basel und Zürich, schlägt sein Fußballerherz seit Mitte September wieder höher - und er voll ein: Der 36-Jährige traf neulich zum dritten Mal in Folge, führte den Zweitliga-Letzten bei Chiasso per Elfertor zum 3:2-Erfolg (Im Video spricht er über die Clowns in seinem Team).