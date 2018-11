Lob aus Finnland: „Ausgezeichnete Präsidentschaft“

EVP-Spitzenkandidatur: Weber oder Stubb?

Sipilä empfing am Mittwoch zahlreiche konservative EU-Staats- und Regierungschefs, die zum Wahlkongress der EVP in die finnische Hauptstadt gekommen sind. Am Donnerstag sollen die Delegierten der EVP-Mitgliedsstaaten den Spitzenkandidaten für die Europawahl 2019 bestimmen. Der finnische Ex-Premier Alexander Stubb hat dabei nur Außenseiterchancen gegen den jetzigen EVP-Fraktionschef im Europaparlament, Manfred Weber, der von allen Staats- und Regierungschefs der größten EU-Partei unterstützt wird.