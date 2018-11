Rund 15 Grad zu warm: Heißer Start in November

In wenigen Tagen öffnen bereits die ersten Weihnachtsmärkte ihre Pforten, an heißen Glühwein und Punsch mag derzeit wohl aber noch niemand so richtig denken. In Wieselburg im Bezirk Scheibbs griff man am Dienstag wohl lieber zu einem eisgekühlten Getränk, zeigte das Thermometer immerhin 23,5 Grad an. An zweiter Stelle landete Waidhofen an der Ybbs mit 23,4 Grad. Zum Vergleich: In Marokkos Hauptstadt Rabat etwa werden am Mittwoch Temperaturen von maximal rund 20 Grad erwartet, nur eine Spur wärmer dürfte es mit 21 Grad in Algier werden.