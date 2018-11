Bulgare ohne „Schein“ raste der Polizei davon

Ein 25-jähriger Bulgare hat am Montag zwei Mal mit seinem Pkw, aber ohne Führerschein bei Spielfeld in die Steiermark einzureisen versucht. Die Grenzpolizisten nahmen ihm beim ersten Mal den Kfz-Schlüssel ab. Wenig später kam er mit einem „Freund“, der fahren würde. Der Bulgare setzte sich aber selbst ans Steuer, was die Polizei beobachtete. Der Mann raste davon, wurde aber wenig später gestoppt.