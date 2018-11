Mit krone.at Bücher zum Frauenwahlrecht gewinnen!

Jeder Frau hat Julia Zejn eine eigene blasse Farbpalette gewidmet. Mit groben Schraffuren und eindringlichen Dialogen schafft es die Künstlerin uns mit den Frauen mitleben und fühlen zu lassen. So führt uns das Leben von Ida in den Haushalt einer Ärztefamilie, wo sie als Dienstmädchen 1918 die Schrecken des Ersten Weltkriegs miterleben muss. An der Seite von Marlies, verbringen wir viel Zeit in einem Berliner Café, obgleich sie doch lieber Buchhändlerin werden würde. Das Aufeinandertreffen mit einem Sympathisanten der Berliner SDS wirft sie dann in den Arbeiterkampf.