Biber stürzt in alten Schacht: Spaziergänger half

Rasch reagiert hat Bernd Frischmann in Mitterndorf an der Fischa – und einem Biber das Leben gerettet. Frischmann hatte bei einem Spaziergang gesehen, dass ein Biber in einen knapp eineinhalb Meter tiefen Schacht eines alten Kraftwerkes stürzte. Sofort versuchte der junge Mann zu helfen: „Ich steckte Äste in den Schacht, damit der Biber daran hätte hinaufklettern können“, berichtet der Tierfreund. Doch der erste Rettungsversuch scheiterte. Daher alarmierte Frischmann die örtliche Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle – doch die Bergung des Nagers gestaltete sich dann doch schwieriger als erwartet: „Denn das Tier versuchte immer wieder, sich vor uns zu verstecken“, schildert einer der Helfer. Schließlich gelang es mit vereinten Kräften, den verschreckten Biber aus seinem „Gefängnis“ zu befreien. Abschließend sicherten die Feuerwehrleute den alten Schacht ab.