Ehekrise bei Clooneys: Traumpaar vor Trennung?

Und tatsächlich sah man den Schauspieler in der letzten Zeit wieder häufiger allein auf Partys. So zuletzt am Wochenende auf der Halloween-Party seiner Tequila-Marke, die er gemeinsam mit Rande Gerber und dessen Ehefrau Cindy Crawford in Los Angeles feierte. Von Amal fehlte an diesem Abend jede Spur. Angeblich blieb sie lieber in ihrer gemeinsamen Villa im englischen Dörfchen Sonning bei den Kindern.