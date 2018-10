Mädchen (4) in Zirkus von Löwin schwer verletzt

Eine erst vier Jahre alte Zuschauerin ist am Sonntag in Russland während einer Zirkusvorstellung von einer Löwin attackiert und in den Kopf gebissen worden. Das Mädchen, das hinter einer Absperrung in der ersten Reihe stand, erlitt schwere Verletzungen im Gesicht. Die Kleine wurde noch am Sonntag operiert und befindet sich außer Lebensgefahr.