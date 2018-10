Steht die „GroKo“ nach Hessen-Wahl vor dem Aus?

Nahles: „Haben keine Zeit für Neuaufstellung“

Doch von größeren Konsequenzen will die SPD am Wahlabend nichts wissen: Für die angestrebte Erneuerung der gebeutelten Partei greife es zu kurz, „einfach nur raus“ zu fordern, hält Generalsekretär Klingbeil den Kritikern entgegen. Nahles selbst übte sich in der Flucht nach vorn und deutete eine beschleunigte Erneuerung an: Die Partei habe sich für die Neuaufstellung viel Zeit nehmen wollen, sagte sie: „Ich stelle fest, diese Zeit haben wir nicht.“