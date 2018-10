Verblüffend: Dieser Wald scheint zu „atmen“!

Regen und starker Wind lockern Boden auf

Als der Clip gedreht wurde, fegte ein heftiger Sturm über den Wald. Die Windböen rissen so stark an den Baumkronen, dass diese angehoben wurden. Über die Wurzeln wurde auch gleichzeitig der weiche Waldboden in die Höhe gerissen. „Während es regnet und stürmt, wird der Boden mit Feuchtigkeit gesättigt, was den Zusammenhalt des Bodens mit den Wurzeln lockert, während der Wind auf die Krone eines Baumes bläst“, erklärt der Fachmann Mark Vanderwouw gegenüber „The Weather Network“.