Neureuther startet in Sölden - Hirscher freut‘s

Der deutsche Skirennläufer Felix Neureuther hat sich für ein Antreten im Weltcup-Riesentorlauf der Herren am Sonntag auf dem Rettenbachgletscher ob Sölden entschieden. Es ist sein erster Renneinsatz seit dem beim Training im November 2017 in den USA zugezogenen Kreuzbandriss, kurz davor hatte er den Slalom in Levi gewonnen. Olympiasieger Marcel Hirscher hat nur lobende Worte für Konkurrent und Freund Felix Neureuther übrig. Was unser Ski-Held von seinem deutschen Kollegen hält, sehen und hören Sie obem im Video!