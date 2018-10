Der Druck auf die Tankstellen-Betreiber wächst

Ein Liter Diesel kostete in Gosau 1,224 Euro, in Unterweitersdorf waren für einen Liter Benzin 1,249 Euro fällig! Die günstigsten Zapfsäulen Oberösterreichs spiegelten gestern Nachmittag das wider, was derzeit Realität ist: Diesel ist schon fast so teuer wie Benzin! Den Tankstellen-Betreibern setzt die Mineralöl-Knappheit zu.