EU-Ministergipfel: In Graz wird an der Uhr gedreht

„Grazer Erklärung“ wird vorbereitet

Am Dienstag kommt es zu einer Premiere: Erstmals tagen die Umwelt- und Verkehrsminister gemeinsam. Das Thema ist nachhaltige Mobilität, es geht um E-Autos, alternative Antriebe wie Wasserstoff und Digitalisierung. Am Ende wird eine gemeinsame „Grazer Erklärung“ vorgelegt. Die Verkehrsminister behandeln dann zum Abschluss noch das Thema Verkehrssicherheit, wo es in jüngster Vergangenheit Stagnation gab, wie offen zugegeben wird.