Der Circus Roncalli öffnet seinen Vorhang

Unglaubliches, Halsbrecherisches, Bezauberndes, Spannendes und ganz viel zum Lachen - dieses Rundum-Paket bieten die Künstler vom Circus Roncalli noch bis 11. November in Graz am Messegelände. Am kommenden Sonntag gibt’s ab 10 Uhr ein ganz besonderes Schauspiel: Dort lädt Circusdirektor Bernhard Paul nämlich für zwei Stunden lang zum Tag der offenen Tür. Hier könnt ihr nicht nur die elf Clowns hautnah erleben und mit ihnen gemeinsam scherzen - nein, auch die Artisten zeigen euch ihre Kunststücke und schweben mit euch durch die Lüfte. So lassen sie das begeisterte Publikum in ihre Welt eintauchen und erfühlen, wie es ist, jeden Tag in der Manege ein anspruchsvolles Programm darzubieten.