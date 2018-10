Ein Tanz mit dem Tausendsassa

Denn obwohl er nach seinem Grafikstudium an der Angewandten in Wien mit gerade mal 27 bereits seine erste Einzelausstellung „Hauseinsturz - Niedergang einer Hochkultur“ in der Grafischen Sammlung der Albertina verbuchen konnte, zog es ihn zunächst nach Stockholm und in die Schweiz, wo er nicht nur Joseph Beuys, sondern auch seiner ersten Lebensgefährtin, der Tänzerin Bettina Nisoli begegnete. Nisolis experimentelle Tanzstücke beeinflussen seine Bildwelten und so beginnt er Livezeichnungen für die Bühne zu entwickeln und gründet das TAMAMU-Ensemble für Tanz, Malerei und Musik. In Paris studierte er zudem die französische Malerei und verewigt Mode und Kunst in Zeichnungen und Leporellos. Außerdem gestaltet er gemeinsam mit Malerin und Biologin Katharina Puschnig Fernseh- und Zeichenfilme, gründet mit ihr eine Performancetheater, das die beiden bis nach Japan, von dessen Kultur und Kalligraphie Scheidl immer schon fasziniert war, führt. Und natürlich darf man seine zahlreichen Artikel für Kunstmagazine und Reisetagebücher nicht vergessen.