Meghan Markle: Die Geheimnisse ihrer Schönheit

Natürlichkeit und Bodenständigkeit sind die Hauptfaktoren für die enorme Sympathie, die Meghan Markle entgegengebracht wird. Anders als Promis wie Kim Kardashian wo das Teuerste gerade gut genug ist, kann man bei ihr davon ausgehen, dass sie sich hochpreisige Produkte gönnt, weil sie es qualitativ wert sind. So wie dieses Gesichtspuder, das sich mit Wasser in ein cremiges Peeling verwandelt. Da Meghan auf dezentes Make-up setzt und eine Foundation verwendet, die so hauchzart ist, damit ihre Sommersprossen nicht verdeckt werden, ist ihre Haut natürlich das Wichtigste für sie. Dieses Peeling, das im Gegensatz zu anderen für die tägliche Reinigung konzipiert wurde, sorgt für ein frisches, strahlendes und jugendliches Aussehen.