Vergewaltigungsvorwürfe: Kein Prozess gegen Kahr

Die weltweite „#metoo“-Debatte überrollte auch Charly Kahr (86). Er soll sich in den 1960er und 70er-Jahren an österreichischen Ski-Rennläuferinnen als deren Trainer vergangen haben. Nicola Werdenigg, damals Spiehs, will von den Vorgängen gewusst haben und brach ihr Schweigen. Es rauschte im Blätterwald - so findet am Donnerstag im Wiener Landesgericht ein Prozess gegen die „Süddeutsche Zeitung“ statt, den Kahr angestrengt hat.