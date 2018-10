Alte Fabriksgemäuer erstrahlen in neuem Glanz

Die hölzernen Schuhleisten an der Decke des 2009 eröffneten Veranstaltungszentrums Kitzmantelfabrik erinnern noch an die alten Zeiten als Schuhfabrik. Vier Jahre zuvor sind die Marktmusik und das Jugendzentrum in die Fabrik gezogen, der Gebäudeteil daneben blieb bis zuletzt unverändert. Doch um rund zwei Millionen Euro hat die Gemeinde im letzten halben Jahr den dritten und letzten Bereich umgebaut.