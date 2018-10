Herbstorkan rollt übers Land: Hunderte Einsätze

Schon bis Mittwochfrüh überstieg die Zahl der Sturmeinsätze die durchschnittliche Anzahl der Einsätze eines normalen Tages in Wien, wie Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr, gegenüber krone.at berichtete. „Seit gestern Abend 8 Uhr haben wir zu rund 120 Einsätzen ausrücken müssen, die mit den orkanartigen Böen in Zusammenhang stehen. 100 bis 110 Einsätze fahren wir an einem durchschnittlichen Tag in Wien“, so Feiler in einer Zwischenbilanz um 6 Uhr früh. Ingesamt rückte die Wiener Feuerwehr bis Mittwochnachmittag 230-mal aus.