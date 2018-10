Gault Millau: Mühlviertler in Oberösterreich Nr.1

Alle Hauben-Restaurants in OÖ

War natürlich auch vor der offiziellen Präsentation in Wien nicht anders. Wurde doch mit Spannung das Ranking - ab 13 Punkte gibt es eine Haube, ab 15 zwei, ab 17 drei und ab 19 Zähler vier Hauben - erwartet. Die „OÖ-Krone“ warf bereits vorab einen genauen Blick in den Feinschmeckerführer. Fand in der Bewertung für Oberösterreich den Mühltalhof in Neufelden - zum zweiten Mal in Folge - als Nr.1. Die geschmacksintensive Küche von Vater Helmut und Sohn Philip Rachinger hat sich über das Mühlviertel hinaus, als kulinarische Hotspot etabliert. Alle Hauben-Restaurants in OÖ auf einen Blick: