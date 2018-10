Fifteen Seconds Festival: Ticketverkauf startet

Limitiertes Kontingent

Der Ticketverkauf startet am Mittwoch um Punkt 15 Uhr. Interessierte müssen sich auf der Fifteen-Seconds-Website zum so genannten „Early Access“ anmelden und erhalten dadurch Zugriff auf ein limitiertes Kontingent an Festival-Pässen um 199 Euro. Dieses war in den letzten Jahren binnen weniger Stunden ausverkauft.