Der Klimawandel zerstört unsere Almlandschaft

Sölktäler stark betroffen

„Dabei ist das in der Steiermark unser kleinstes Problem“, sagt Peter Kapelari, Leiter der Abteilung Hütten, Wege und Kartographie des österreichischen Alpenvereines (ÖAV) mit Sitz in Innsbruck. Unwetter und Stürme werden von den engagierten Wege-Erhaltern heute viel mehr gefürchtet, vor allem weil diese Wetterextreme immer heftiger ausfallen und häufiger vorkommen: „Die Sölktäler wurden zuletzt stark in Mitleidenschaft gezogen, aber auch in den Triebener Tauern oder etwa im Gebiet südöstlich von Graz schaut’s teilweise echt traurig aus“, weiß der Experte.