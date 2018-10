Migranten aus Afrika: Europa-Garantie für 2000 €!

Spanien will „legale und geordnete Einwanderung erreichen“

Erst am Samstag hatte der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska in Madrid seinen marokkanischen Amtskollegen Abdelouafi Laftit empfangen, um „vor allem über den Migrationsdruck“ zu sprechen. Spanien und die EU wollen die Zusammenarbeit mit Marokko verbessern, um - wie das Madrider Innenministerium betonte - „eine legale und geordnete Einwanderung“ zu erreichen. Madrid und Marokko setzten auf eine „Kooperation auf Augenhöhe“. Die spanischen Exklaven in Nordafrika - Ceuta an der Meerenge von Gibraltar und das 250 Kilometer weiter östlich gelegene Melilla - werden von Marokko beansprucht. In der Nähe der beiden Gebiete warten Zehntausende Afrikaner vorwiegend aus Ländern südlich der Sahara auf eine Gelegenheit, in die EU zu gelangen.