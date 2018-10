Neuling bleibt daheim ungeschlagen

Aufsteiger Scheffau mischt weiter die 1. Klasse Nord auf! Die Tennengauer feierten in ihrem letzten Heimspiel des Jahres einen 5:2-Derbysieg über Kuchl 1b, prolongierten so ihre stolze Heimserie: Die Petek-Crew blieb 2018 auf eigenem Rasen in zwölf Matches ungeschlagen! Im Rundenhit setzte sich Elixhausen mit einem 1:0 beim ATSV an die Tabellenspitze.