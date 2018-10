77-Jähriger am Hals gepackt und ausgeraubt

Und noch ein Vorfall in der Landeshauptstadt: Ein unbekannter Täter gelangte am Samstag durch Aufbrechen der Eingangstüre in die Wohnung eines Mehrparteienhauses und stahl Schmuck in unbekanntem Wert. Anschließend versuchte er in eine weitere Wohnung einzudringen, wurde dabei aber von der Eigentümerin überrascht. Er flüchtete.