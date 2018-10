Langer Baustellen-Sommer in Graz: Ende in Sicht!

Es war ein langer Sommer - auch was die Baustellen in der Murmetropole betrifft. Am kommenden Freitag werden die Gleisbauarbeiten in der Gleisdorfer Gasse, der Leonhardstraße und in Mariatrost abgeschlossen sein und die Straßenbahnlinien 1 und 7 dann endlich wieder normal fahren können. Es ist nicht alles reibungslos gelaufen, aber immerhin konnte der enge Zeitplan eingehalten werden.