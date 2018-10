AK Tirol: „Arbeitnehmer halten Land am Laufen“

Zukunftsprogramm, Leistungen der Arbeiter, Kritik an der Bundesregierung - das waren die großen Eckpfeiler bei der Vollversammlung der AK Tirol am Freitag. Das Arbeitnehmerparlament beschloss für 2019 einen Voranschlag in Höhe von 44,1 Mill. Euro. Kein gutes Haar wurde einmal mehr am 12-Stunden-Tag gelassen.