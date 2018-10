Verdächtiger im Fall Marinowa gesteht die Bluttat

Im Fall der ermordeten bulgarischen TV-Moderatorin Viktoria Marinowa hat ein Verdächtiger die Tat zugegeben. Der Bulgare soll nun weiter in Haft bleiben, entschied das Gericht in der Donaustadt Russe am Freitag. Die 30 Jahre alte Moderatorin war vor zwei Wochen in einem Park am Flussufer vergewaltigt und ermordet worden.