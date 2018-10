Die kuriosen Blüten der Datenschutzverordnung

Kein Zutritt in Volksschule für Absolventen

In der Volksschule Bad Hall in Oberösterreich durften ehemalige Schüler nicht eintreten. Edmund Hauswirth, Datenschutzbeauftragter an den Oberösterreichischen Schulen, erklärt: „Die Direktorin hätte sonst alle Zeichnungen an den Wänden, unter denen Namen stehen, herunternehmen und alle Schulhefte versperren müssen, weil die Absolventen ihrer Meinung nach aufgrund der DSGVO die Namen der aktuellen Schüler nicht sehen dürften.“