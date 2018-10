Der Mythos ist ungebrochen

Der erste Porsche, ein 356er Roadster ging am 8. Juni 1948 in Gmünd in Kärnten vom Band, oder besser gesagt von der Hand, denn an eine maschinelle Produktion war damals noch nicht zu denken. „Die Abnahmefahrt, die von Gmünd über den Katschberg, Weißensee und Heiligenblut führte, absolvierte damals Chefkonstrukteur Karl Raabe“, verriet Porsche Österreich-Chef Helmut Eggert, der heuer anlässlich des 70-jährigen Porsche-Jubiläums mit Kunden des Hauses diese Ausfahrt in Angriff nahm, und sich so auf die Spuren der Nummer 1 begab.