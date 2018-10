Am Jubiläumstag spachtelt Kalliauer Rigips-Wände

„OÖ-Krone“:Zuerst zur Zukunft: Warum machen Sie nach 15 Jahren an der Spitze der Kammer noch weiter, kandidieren, mit dann 66 Jahren, im März 2019 erneut als AK-Präsident?

Johann Kalliauer: Nehmen Sie unsere Digitalisierungs-Offensive, für die wir 30 Millionen Euro in fünf Jahren für Initiativen und Projekte zugunsten der Arbeitnehmer in die Hand nehmen: Solche Zukunftsthemen voranzutreiben, das macht einfach Spaß. Auch die Energie ist noch da. Und dann bewegen mich auch Negativszenarien, in denen die Arbeiterkammer überhaupt in Frage gestellt wird. Dieses Match um die Mitsprache der Arbeitnehmer ist natürlich auch eine Triebfeder.