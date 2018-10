Sexattacke in Lehrlingshaus: 4 Schüler angezeigt

Sexueller Übergriff im Lehrlingshaus Fürstenfeld in der Oststeiermark: In der Nacht von Montag auf Dienstag soll ein 17-jähriger Bursche von vier weiteren Berufsschülern in einem Zimmer festgehalten und sexuell belästigt worden sein. Es sollen auch Handyfotos von der Tat gemacht worden sein. Die verdächtigten Schüler wurden der Berufsschule verwiesen, das Opfer wurde in einen anderen Lehrgang versetzt. Die Tatverdächtigen sind laut Polizei zwischen 16 und 18 Jahre alt und Inländer. Landesrätin Ursula Lackner fordert eine lückenlose Aufklärung.