80.000 Spiele-Fans stürmen das Wiener Rathaus

Große Cosplay-Parade am Samstagnachmittag

Ebenfalls nicht in der virtuellen, sondern in der analogen Welt wird die Cosplay-Parade stattfinden. Bei dem farbenfrohen Spektakel werden am Samstag die Teilnehmer verkleidet als Figuren aus Manga-Comics oder Videospielen durch die Stadt ziehen - konkret ab 13 Uhr vom Museumsquartier über den Ring bis zum Rathausplatz.